زرع شريحة في الجسم بعد التلقيح.. العالم بلقاسم حبة يعلّق

علّق العالم المختص في مجال الإلكترونيات، البروفيسور بلقاسم حبة، على الفيديوهات المتداولة عن التصاق المعادن بالجسم بعد أخذ اللقاح أو زرع شريحة بأنها مجرد خرافة.

وقال البروفيسور حبة، في فيديو له نشره على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أنه تلقى العديد من الفيديوهات التي يروج فيها بأنه يتم خلال عملية التلقيح زرع شريحة في جسم الإنسان، موضحا أن ذلك مستحيل علميا ويحتاج لعملية دقيقة ومعقدة وليس لغرز إبرة فقط.

وأضاف أن من يروجون أيضا لتحول الجسم لناقل مغناطيسي تلتصق به المواد المعدنية بأن هذه حالة فيزيائية عادية وأي شخص معرض لها سواء كان ملقحا أو غير ملقح.

وقال البروفيسور بلقاسم حبة أن الطب ليس من اختصاصه لكن يمكنه الجزم علميا بأن ما يتم تداوله مجرد خرافات لا أساس علمي لها.

وقال البروفيسور حبة، أنه تلقى اللقاح رفقة عائلته داعيا المواطنين إلى التوجه لمراكز التلقيح مؤكدا أنه الحل الوحيد لتقليل عدد الإصابات وحصر الوباء ومنع انتشاره.د

وللإشارة فإن العالم والباحث الجزائري بلقاسم حبة يملك أكثر من 1000 براءة اختراع، واحتل المرتبة 100 من بين أفضل علماء العالم، في مجال الإلكترونيات.