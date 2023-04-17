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رياضة

زرقان يُلامس جائزة لاعب الموسم

علي بهلولي
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زرقان يُلامس جائزة لاعب الموسم
ح.م

نال الدولي الجزائري آدم زرقان، الإثنين، جائزة أفضل لاعب في فريق شارلوروا البلجيكي لِفترة شهر مارس الماضي.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي شارلوروا البلجيكي.

وكان آدم زرقان قد أحرز الجائزة ذاتها الخاصّة بِشهرَي سبتمبر وفيفري الماضيَين، ما يعني أنه نال ثلاث مكافآت هذا الموسم. الأمر الذي يُرشّحه بِقوّة لِافتكاك لاحقا جائزة أحسن لاعب في فريق أندرلخت نسخة 2022-2023.

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