زرقان يُلامس جائزة لاعب الموسم
نال الدولي الجزائري آدم زرقان، الإثنين، جائزة أفضل لاعب في فريق شارلوروا البلجيكي لِفترة شهر مارس الماضي.
جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي شارلوروا البلجيكي.
وكان آدم زرقان قد أحرز الجائزة ذاتها الخاصّة بِشهرَي سبتمبر وفيفري الماضيَين، ما يعني أنه نال ثلاث مكافآت هذا الموسم. الأمر الذي يُرشّحه بِقوّة لِافتكاك لاحقا جائزة أحسن لاعب في فريق أندرلخت نسخة 2022-2023.
Voici votre 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡 𝐛𝐲 @unibetbelgium !
🏆 Juillet : Marco ✔️
🏆 Août : Ken ✔️
🏆 Septembre : Adem ✔️
🏆 Octobre : Pierre ✔️
🏆 Novembre : Daan ✔️
🏆 Décembre : Ken ✔️
🏆 Janvier : Damien ✔️
🏆 Février : Adem ✔️
🏆 Mars : Adem ✔️ pic.twitter.com/4XFvlhcuwv
— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) April 17, 2023