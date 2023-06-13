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رياضة

زرواطي يعلّق على قرار لجنة الانضباط ويقصف مدوار

عمر سلامي
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زرواطي يعلّق على قرار لجنة الانضباط ويقصف مدوار
أرشيف
محمد زرواطي

علّق رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي على القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط، بحرمانه من مهامه مع الفريق لمدة سنتين.
وسلطت عقوبة الإيقاف على زرواطي، بسبب تصريحاته الإعلامية ضد مسؤولين في الرابطة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي شبيبة الساورة على “فايسبوك”، تصريحات زرواطي عقب العقوبة، حيث قال: “صرحت لوسائل الإعلام بخصوص اختلاس أموال الرابطة المحترفة الأولى و الكرة الجزائرية من طرف مدوار وحاشيته فقام بمعاقبتي بسنتين”.

وتابع زرواطي: كنت أنتظر أن تكون لجنة الانضباط حيادية، لكن رئيسها مصباح كمال يبرهن يوماً بعد يوم أنه مجرد دمية متحركة تابعة لمدوار”.

وختم رئيس شبيبة الساورة: “كل هذا من أجل حرماني من حضور الجمعية العامة للفاف لكي لا أكشف المزيد من فضائح مدوار أمام رئيس الاتحادية وأعضاء المكتب الفيدرالي.

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