زروقي يقود تيفينتي للفوز على أجاكس أمستردام

توّج خلالها رجل المباراة..

قاد متوسط ميدان المنتخب الوطني، رامز زروقي، فريقه تفينتي لتحقيق فوز مهم أمام أجاكس أمستردام، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لحساب الجولة الـ29 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وافتتح زروقي النتيجة لصالح فريقه بهدف رائع في الدقيقة 18، بتسديدة قوية من خارج منطقة 18 مترا، مانحًا فريقه التقدم، قبل أن يتمكن أجاكس من العودة في النتيجة عبر مهاجمه فاوت فيغورست في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، واصل تفينتي ضغطه وتمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 79، عن طريق فان رواج ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المراتب الأوروبية.

وقدّم زروقي مباراة كبيرة ونال أعلى تنقيط في اللقاء بعلامة 8.7، ليتوج بجائزة رجل المباراة عن جدارة، بعد الأداء المتكامل الذي قدمه طيلة التسعين دقيقة.

وبهذا الفوز الثمين، رفع تفينتي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، ليعزز حظوظه في المنافسة على إحدى المراتب المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، قبل خمس جولات من نهاية الموسم الكروي في هولندا.

ويواصل رامز زروقي تقديم مستويات ثابتة هذا الموسم، حيث خاض 27 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، مؤكدًا أهميته الكبيرة في تشكيلة فريقه.