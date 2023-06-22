-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

زروقي ينضمّ إلى بطل هولندا

علي بهلولي
  • 122
  • 0
زروقي ينضمّ إلى بطل هولندا
الأرشيف
رامز زروقي

انضمّ اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي، الخميس، إلى فريق فينورد بطل هولندا.

وأمضى متوسّط الميدان زروقي (25 سنة) عقدا يدوم حتّى صيف 2027، يُمثّل بِموجبه ألوان فريق فينورد الهولندي.

وكان الدولي الجزائري يرتدي زيّ نادي تفينتي إنشخيده الهولندي، منذ صيف 2020 (فئة الأكابر تحديدا).

ونقلت إدارة نادي فينورد على لسان زروقي قوله بعد إمضاء العقد: “أنا سعيد وفخور بِقدوم لحظة الانضمام إلى فريق فينورد. هو نادٍ كبير في هولندا. أُريد التألّق هنا رياضيا وأيضا شخصيا. أنا مُتشوّق لِبداية المغامرة الجديدة”.

وكان فريق فينورد قد أحرز مُؤخّرا لقب بطولة هولندا، بعدما تصدّر لائحة الترتيب مُتقدّما بِفارق 7 نقاط عن الوصيف نادي آيندهوفن.

وهكذا سيُشارك رامز زروقي لِأوّل مرّة في منافسة رابطة أبطال أوروبا، نسخة 2023-2024.

ويُزيّن نادي فينورد رفوف خزانته بِعدّة تتويجات، أبرزها كأس رابطة أبطال أوروبا  لِعام 1970، وكأس القارات للسنة ذاتها، وكأس الاتحاد الأوروبي عامَي 1974 و2002، و16 لقب بطولة هولندا، و13 كأسا محلّية.

مقالات ذات صلة
مبابي يحطم رقما قياسيا جديدا

مبابي يحطم رقما قياسيا جديدا

بلماضي يعتذر ويُلمّح إلى قدوم لاعبين جدد في سبتمبر

بلماضي يعتذر ويُلمّح إلى قدوم لاعبين جدد في سبتمبر

بامكانه إعطاء الإضافة المطلوبة في الاستحقاقات المقبلة

بامكانه إعطاء الإضافة المطلوبة في الاستحقاقات المقبلة

توبة وعمورة وشعيبي مرشحون للانضمام إلى فرق محترمة

توبة وعمورة وشعيبي مرشحون للانضمام إلى فرق محترمة

سفير اليابان بِالجزائر يُكرّم رئيس اتحادية الأيكيدو

سفير اليابان بِالجزائر يُكرّم رئيس اتحادية الأيكيدو

محرز يُطارد تاسفاوت وسليماني وينجح في سابع ركلة جزاء

محرز يُطارد تاسفاوت وسليماني وينجح في سابع ركلة جزاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد