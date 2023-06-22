زروقي ينضمّ إلى بطل هولندا

انضمّ اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي، الخميس، إلى فريق فينورد بطل هولندا.

وأمضى متوسّط الميدان زروقي (25 سنة) عقدا يدوم حتّى صيف 2027، يُمثّل بِموجبه ألوان فريق فينورد الهولندي.

وكان الدولي الجزائري يرتدي زيّ نادي تفينتي إنشخيده الهولندي، منذ صيف 2020 (فئة الأكابر تحديدا).

ونقلت إدارة نادي فينورد على لسان زروقي قوله بعد إمضاء العقد: “أنا سعيد وفخور بِقدوم لحظة الانضمام إلى فريق فينورد. هو نادٍ كبير في هولندا. أُريد التألّق هنا رياضيا وأيضا شخصيا. أنا مُتشوّق لِبداية المغامرة الجديدة”.

وكان فريق فينورد قد أحرز مُؤخّرا لقب بطولة هولندا، بعدما تصدّر لائحة الترتيب مُتقدّما بِفارق 7 نقاط عن الوصيف نادي آيندهوفن.

وهكذا سيُشارك رامز زروقي لِأوّل مرّة في منافسة رابطة أبطال أوروبا، نسخة 2023-2024.

ويُزيّن نادي فينورد رفوف خزانته بِعدّة تتويجات، أبرزها كأس رابطة أبطال أوروبا لِعام 1970، وكأس القارات للسنة ذاتها، وكأس الاتحاد الأوروبي عامَي 1974 و2002، و16 لقب بطولة هولندا، و13 كأسا محلّية.