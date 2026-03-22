زعيم اليسار الفرنسي يعلن دعمه لإيران.. شاهد ماذا قال!
خرج زعم اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون، بتصريحات نارية جعلت الكثيرين يتحدثون عن دعمه لإيران من خلال تأكيده على حقها في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الأمريكي-الصهيوني.
وفي التفاصيل، جدد ميلانشون وهو زعيم حزب “فرنسا الأبية”، هجومه العنيف على السياسات العسكرية الغربية، واصفا العمليات الموجهة ضد طهران بأنها “حرب عدوانية” تفتقر للشرعية.
عاجل 🇫🇷🇮🇷
أعلن جان لوك ميلانشون، زعيم حزب رابطة فرنسا الدولية، وهو السياسي الأكثر شعبية في فرنسا وخليفة ماكرون المحتمل، دعمه لإيران:
“إيران تمارس حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وشعبها ومواردها، بعد تعرضها لعدوان سافر.” pic.twitter.com/7rHBDwFS02
— ألأحداث ألإيرانية بالعربية (@iranin_arabic) March 21, 2026
وخلال خطاب جماهيري حاشد بمدينة ليل، اعتبر ميلانشون أن إيران في حالة “دفاع مشروع” عن سيادتها وشعبها ومواردها أمام ما وصفه بـ”الأرمادا” العسكرية الأمريكية و”الإسرائيلية” المحتشدة على حدودها، مطالبا القوى الخارجية بالانسحاب فورا.
وقال ميلانشون بسخرية: “عودوا إلى بيوتكم واتركوا الشعوب تقرر مصيرها”، كما ربط بين التصعيد في طهران والمأساة المستمرة في قطاع غزة، مؤكدا أن بوصلة التضامن الإنساني لن تنحرف عن القضية الفلسطينية.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن ميلانشون إطلاق حملة تواقيع واسعة تهدف للضغط على البرلمان الأوروبي لقطع العلاقات التجارية بالكامل مع حكومة نتنياهو، مشددا على ضرورة فرض مقاطعة شاملة طالما استمرت حرب “الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين.
"تمارس إيران حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وشعبها ومواردها، بعد تعرضها لعدوان صارخ".
— الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) March 21, 2026
يذكر أن ميلانشون سياسي بارز وخطيب ممتاز، سمّته “لو فيغارو” بـ “تشافيز فرنسا” في إشارة إلى الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، أما “ليبراسيون” فقالت إنه يسير في السياسة الخارجية على خطى “شافيز وبوتين”.
بعد طوفان الأقصى، تعرّض لانتقادات عديدة بسبب موقفه من الحرب في غزة، كما اتُهم بـ”معاداة السامية” بعدما صرح بأن ما تقوم به “إسرائيل” في غزة “ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية”.