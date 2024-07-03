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جواهر

زفاف محرز يتصدر الترند بسبب ارتداء زوجته البريطانية للأزياء التقليدية الجزائرية!

جواهر الشروق
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زفاف محرز يتصدر الترند بسبب ارتداء زوجته البريطانية للأزياء التقليدية الجزائرية!

تصدر زفاف نجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، الترند عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب ارتداء زوجته البريطانية للأزياء التقليدية الجزائرية. 

وتداول نشطاء صورا ومقاطع فيديو من حفل زفاف النجم الجزائري، الذي ارتدى فيه الجميع ملابس تقليدية بمن فيهم عروسه، العارضة تايلور وارد التي ظهرت وهي ترقص على أنغام الراي، مرتدية الكاراكاو والقفطان.

وفي الوقت الذي تساءل الكثيرون عن عدد حفلات الزواج التي أقامها محرز ووارد، علق آخرون على التراث الجزائري الذي كان حاضرا بقوة، بدء من أزياء العروس والحضور وصولا إلى الأغاني، حيث أحيا الحفل مغني الراي كادار الجابوني.

وقال البعض من باب المزاح إن محرز يعتقد أن الزواج عبارة عن تصفيات في كل مرة يقيم احتفالا.

وكانت تقارير إخبارية قد تحدثت عن تحضير محرز لإقامة حفل زفاف أسطوري وفخم مطلع شهر جويلية، في الشواطئ الإيطالية الرملية الخلابة، بحضور عدد من مشاهير كرة القدم والشخصيات المعروفة، بالإضافة إلى الأصدقاء المقربين.

وعقد الدولي الجزائري و نجم نادي الأهلي السعودي قرانه مع تايلور وورد شهر جانفي 2022 دون إقامة حفل الزفاف بسبب جائحة فيروس “كورونا”، وارتباط اللاعب حينها بالالتحاق بالمنتخب الوطني الذي كان يستعد لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون.

وبعد إنجابهما لابنتهما “ميا” احتفل الثنائي بإقامة حفل زفاف بسيط شهر سبتمبر 2023 بالعاصمة الإنجليزية لندن بحضور أفراد العائلتين والأقارب وبعض الأصدقاء.

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