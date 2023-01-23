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رياضة

زفيزف: أصبحنا نموذجا لبعض الدول في تنظيم المنافسات

عمر سلامي
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زفيزف: أصبحنا نموذجا لبعض الدول في تنظيم المنافسات
ح.م
جهيد زفيزف

قال رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، أن الجزائر أصبحت نموذجا ومرجعا للعديد من اتحاديات مختلف الدول، في تنظيم المنافسات الكروية.

وأضاف رئيس “الفاف”، في تصريحات إعلامية، لدى تعليقه على تواجد بعثة لجنة “كان 2023 “، بالجزائر، للاستفادة من تجربة شان الجزائر: ” أصبحنا مرجعا لتنظيم المنافسات الكروية”.

وأكد زفيزف، إنه التقى رئيس الإتحاد الإيفواري لكرة القدم، بعد وصوله إلى الجزائر قبل أن يضيف: ” قبل أقل من سنة من الكان يجب أن يستفيد من تجربتنا في التنظيم“.

وختم زفيزف: “وهناك عدة ورشات مع أعضاء لجنة تنظيم كان 2023 ، من أجل الاستفادة من بعض الجوانب المعتمدة في تنظيم شان الجزائر”.

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