زفيزف يخسر سباق انتخابات تنفيذية “الكاف”

جهيد زفيزف وهو يُدلي بِصوته في انتخابات تنفيذية "الكاف".

فشل جهيد زفيزف، الخميس، في الفوز بِمنصب عضو في اللّجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

جاء ذلك على هامش انعقاد النّسخة الـ 45 للجمعية العامّة العادية لـ “الكاف”، بِمدينة أبيدجان الإيفوارية.

وخسر زفيزف أمام مُنافسه عبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد ليبيا لِكرة القدم، في انتخابات منطقة شمال إفريقيا. عِلما أن العهدة تدوم 4 سنوات.

وصوّت في الانتخابات رؤساء اتحادات الكرة، لِبلدان إفريقيا المُنضوية تحت لواء “الكاف” (عددهم 54).

والظّاهر أن رئيس اتحاد الكرة الجزائري لم يستطع تجاوز عقبة الكواليس، ذلك أن منافسه الشلماني يحوز منصب العضوية في تنفيذية “الكاف” منذ عام 2019.