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رياضة

زفيزف يخسر سباق انتخابات تنفيذية “الكاف”

علي بهلولي
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زفيزف يخسر سباق انتخابات تنفيذية “الكاف”
ح.م
جهيد زفيزف وهو يُدلي بِصوته في انتخابات تنفيذية "الكاف".

فشل جهيد زفيزف، الخميس، في الفوز بِمنصب عضو في اللّجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

جاء ذلك على هامش انعقاد النّسخة الـ 45 للجمعية العامّة العادية لـ “الكاف”، بِمدينة أبيدجان الإيفوارية.

وخسر زفيزف أمام مُنافسه عبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد ليبيا لِكرة القدم، في انتخابات منطقة شمال إفريقيا. عِلما أن العهدة تدوم 4 سنوات.

وصوّت في الانتخابات رؤساء اتحادات الكرة، لِبلدان إفريقيا المُنضوية تحت لواء “الكاف” (عددهم 54).

والظّاهر أن رئيس اتحاد الكرة الجزائري لم يستطع تجاوز عقبة الكواليس، ذلك أن منافسه الشلماني يحوز منصب العضوية في تنفيذية “الكاف” منذ عام 2019.

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التعليقات
2
  • رياضي

    كان عليه عدم خوض هذه الانتخابات التي لم تزدنا الا تقهقرا عند الافارقة الذين تحكمهم نزوات اخرى غير النزاهة ومصالح اخرى شخصية غير مصلحة الكرة الافريقية

    -3
  • 1.2.3VIVA ALGERIA

    الابواب موصدة ٠سببها المروكوصهيوني لقجع٠ لن ولا ينال زفيزف ولا غيره عضوية الكاف ٠نضرا لضعف شخصيته و عدم حنكته ادلبلوماسية٠كيف للجزائر في عهد موتسيبي لم تنال عضوا ولا حتى تاهل لقطر٠كيف ستتاهل لما ياتي السنيغالية لرئاسة الكاف٠الصديقة للمخزن و لفجع٠

    -7

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