زلزال تركيا وسوريا: فرق الإنقاذ الجزائرية في المركز الأول من حيث نتائج التدخلات

حلت فرق الإنقاذ الجزائرية، المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بمناطق الزلزال بكل من تركيا وسوريا في المركز الأول، من حيث عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم، حسب منصة دولية متخصص في متابعة عمليات الإنقاذ.

وأظهرت إحصائيات منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية التابعة للمجموعة الإستشارية الدولية للبحث والإنقاذ، أن الجزائر جاءت في المرتبة الأولى بين فرق الإنقاذ الدولية المشاركة في عمليات الإنقاذ، من حيث عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم.

وتشمل هذه الإحصائيات فترة 4 أيام من عمليات البحث والإنقاذ عن الضحايا المحصورين تحت الأنقاض.