زلزال يضرب مصر وشرق ليبيا

ضرب زلزال بقوة تجاوزت الـ 4 درجات على مقياس ريشتر مصر وشرق ليبيا، فجر الأربعاء، ولم ترد أنباء عن تسجيل خسائر.

وأفاد المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية، في بيان، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية على بعد 265 كيلومتراً شمال غربي مرسى مطروح بشمال غربي مصر.

وأضافت أن الزلزال وقع الساعة 04:33 بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت غرينتش).

وقال المعهد إنه لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة، أو عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

دون تسجيل خسائر..

المعهد القومى للبحوث الفلكية يعلن تسجيل حدوث هزة أرضية على بعد 265 كم شمال غرب مطروح بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر هل شعرت بـأي هزة أرضية؟#مصر pic.twitter.com/1TInr8cQDM — شبكة رصد (@RassdNewsN) September 20, 2023

كما سجل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريشتر في منطقة بالبحر المتوسط، تبعد نحو 70 كيلومترا عن مدينة طبرق الواقعة شمال شرق ليبيا.

وقال المركز على موقعه الإلكتروني إن الهزة، التي سجلت في الساعة 03:33 صباحا بتوقيت ليبيا، كانت على بعد 69 كيلومترا شمال شرق ساحل طبرق، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وسجلت الهزة الأرضية، فجر الأربعاء بتوقيت ليبيا، ويبعد مركزها 281 كيلومترا عن مدينة مرسى مطروح المصرية، وفق تقديرات المركز المنشورة على موقعه الإلكتروني.