زميل سابق لِمحرز: ما يُعانيه النّجوم في عزلتهم أمر فظيع

قال اللاعب الدولي الإنجليزي جاك غريليش إن حياة نجوم الرياضة بعيدا عن الملاعب، ليست مُبهجة وجذّابة كما يظنّه النّاس.

وكان المهاجم غريليش زميلا لِرياض محرز في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وأحد اللاعبين المُقرّبين منه. قبل انتقال الدولي الجزائري إلى نادي الأهلي السعودية.

وأوضح جاك غريليش: “أحيانا، أقرأ لِبعضهم يكتبون عبر الشبكة العنكبوتية: لاعبو كرة القدم يكسبون كثيرا من المال، وهم في حالة جيّدة! لا أُريد تعقيد الأمور، لكن الحياة لا تتعلّق بِالمال والشهرة فقط. بِالطّبع، هذا جميل، لكنّنا نفس الأشخاص العاديين الذين يعانون من مشاكل بسيطة. إذا بدأتُ أقول إن حياتي رائعة كل يوم، فستكون كذبة، لأنها ليست كذلك على الإطلاق. أنا شخص عادي”.

وفي أحدث ظهور له عبر شبكة قنوات “سكاي سبورتس” البريطانية، أضاف غريليش: “في أحد الأيام شاهدت فيلما وثائقيا عن روبي ويليامز. لقد جعلني أُفكّر، لِأنّه ربّما كان يملك كل أموال العالم، لكنّني علمت بِالمصاعب التي كان عليه أن يمرّ بها. النّاس لا يعرفون حقّا ما الذي يحدث خلف الأبواب المُغلقة”.

وبعيدا عن نجوميته وشهرته العالمية في مجال الغناء، يُعاني الإنجليزي روبي ويليامز إدمان الخمور والمخدّرات والبدانة، بل بلغ أعلى درجات الخطر من ناحية الصّحة العقلية.

ويُعهد عن المُهرّج أنه لمّا تُطفأ الأضواء ويُسدل الستار، وبعد فترة صاخبة من المرح. يعود إلى “وكره” مُتثاقلا كئيبا، لا يدري أين يدسّ همّه أو كيف يُبدّده.