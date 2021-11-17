توفي مساء الأربعاء، الفنان زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين، عن عمر ناهز 62 عاما، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلنته نقابة الفنانين.

وشارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية منذ بداياته عام 1989 في فيلم “ليالي ابن آوى” للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، ومسلسل “شجرة النارنج” للمخرج سليم صبري.

فيلم “رسائل شفهية” (عام 1991)، الذي حقق ناجحا غير مسبوق، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينا، وسيناريو وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد.

مسلسل “باب الحارة” أدى فيه شخصية “أبو جودت” رئيس مخفر حارة الضبع.

مسلسل “ضيعة ضايعة” للمخرج “الليث حجو”، وفيه أدى دور “عبد السلام البيسة”، مختار ضيعة “أم الطنافس الفوقا”.

انتخب نقيبا لفناني سوريا عام 2014، وأعيد انتخابه في الموقع ذاته في يونيو 2020 كما أصبح عضوا في مجلس الشعب في عام 2016.