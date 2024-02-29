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رياضة

زوجة رجل مُهمّ.. بطولة بيتكوفيتش وليليانا!

علي بهلولي
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زوجة رجل مُهمّ.. بطولة بيتكوفيتش وليليانا!
ح.م
فلاديمير بيتكوفيتش وزوجته ليليانا.

لا، ليس فيلم السّهرة! ولكن لِأنّ الزّمن زمن فلاديمير بيتكوفيتش، المسؤول الفنّي الأوّل والجديد عن المنتخب الوطني الجزائري. فسنعصر هذا التقني السويسري- اليوغسلافي قدر المُستطاع.

تعرّف “الشّاب” فلاديمير بيتكوفيتش على زوجته المستقبلية ذات مساء “حالم” من عام 1984، في “قاعة شاي” بِالمفهوم الجزائري، أو “النّادي” بِلغة الدراما المصرية!

وفي تلك الفترة، كان بيتكوفيتش يُقيم رفقة عائلته بِمدينة سراييفو، التابعة – آنذاك – لِجمهورية يوغسلافيا الفيدرالية. وعاصمة البوسنة والهرسك حاليا.

وتزوّج بيتكوفيتش من مواطنته ليليانا (تصغره بِعام)، وأنجبا طفلتَين: ليا وإيناس.

وإذا كان فلاديمير قد درس في الجامعة تخصّص الحقوق، لكنّه ركّز على مشواره الرّياضي. فإن زوجته ليليانا درست في التعليم العالي فرع الإنجليزية.

وبعد التخرّج الجامعي، فضّلت ليليانا المكوث بِالبيث، كما مارست نشاط تدريس الإنجليزية، وفق ما يُعرف بـ “الدروس الخصوصية”. ثم انتقلت إلى التجارة وبيع مُعدّات المطابع. أمّا الآن، فهي تملك نسبة 40% من أسهم شركة سويسرية تختصّ في تجارة الآثاث.

ونقلت الصّحافة السويسرية على لسان فلاديمر بيتكوفيتش، قوله إن زوجته طبّاخة ماهرة، ولا تُكثر من الاشتكاء.

ويُقيم فلاديمير بيتكوفيتش (60 سنة) وأسرته حاليا في مدينة برن السويسرية، أو في جزء من القسم الألماني للبلد.

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