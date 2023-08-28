زوج يقتل زوجته بطعنات خنجر ببريكة في باتنة

الشرطة تلقي عليه القبض بعد أيام من فراره

تمكّنت مصالح الشرطة لأمن دائرة بريكة، جنوبي ولاية باتنة، من توقيف شخص، كان متخفيا لعدة أيام، عقب ارتكابه جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وسط مدينة بريكة.

وكان المتهم الفار، البالغ من العمر 39 سنة، والمسبوق قضائيا، قام، قبل أيام، بالاعتداء بالضرب المبرح على زوجته البالغة من العمر 31 سنة، قبل أن يهوي عليها بسكين موجّها لها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسم، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة في إحدى المناطق البعيدة.

وسقطت المرأة في بركة من دمائها داخل منزلها، قبل أن يهرع الجيران إليها، فبلّغوا مصالح الشرطة التي قدمت إلى عين المكان مرفوقة بمصالح الإسعاف التي حولتها لمستشفى المدينة بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة.

وشرعت مصالح الأمن في التحقيق مع الزوج القاتل لمعرفة أسباب ودوافع الجريمة، التي ارتكبت يوم 23 أوت الجاري.