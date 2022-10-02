زيادات معتبرة في منحة البطالة حسب المستوى التكويني

التسجيلات متواصلة بالمراكز إلى غاية 16 أكتوبر

أمرت الوكالة الوطنية للتشغيل في تعليمة موجهة إلى رؤساء فروعها على مستوى الولايات، تحوز “الشروق” نسخة منها، بالشروع في غربلة ومراجعة شاملة ودقيقة لقوائم المستفيدين من منحة البطالة، وذلك من خلال الربط بين قواعد بيانات منصة “منحتي” مع نظيراتها من قواعد البيانات الخاصة بالمؤسسات، سواء التابعة للقطاع أو القطاعات الوزارية الأخرى.

وأشارت التعليمة في هذا الصدد إلى اتخاذ بعض الإجراءات، تزامنا مع عملية المراجعة الشاملة، حيث يتم على المستوى المحلي إخطار كل المستفيدين من منحة البطالة بأن الالتحاق والتسجيل بمراكز التكوين قد انطلق منذ يوم الأحد 2 أكتوبر، وذلك إلى غاية يوم 16 من نفس الشهر الجاري، أين يتم تسجيل فئات الأطوار الثلاثة وما دونهم، حيث يشمل التأهيل جميع المستفيدين دون استثناء ممن تتوفر فيهم الشروط، مع توفر المقاعد البيداغوجية الكافية على مستوى مراكز التكوين لكافة المعنيين، مثلما تؤكد التعليمة.

أما على المستوى المركزي، فقد تم الشروع في غربلة ومراجعة شاملة لكل الطلبة الذين سيتم تعويضهم- تشير التعليمة- خلال الأشهر القليلة القادمة، وأن كل طالب لا يزال يزاول دراسته أثناء استفادته من جهاز منحة البطالة للسنة الدراسية الحالية سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وقد طلب في هذا الشأن من فروع وملحقات الوكالة الوطنية للتشغيل بإعلام المعنيين قصد التقرب من مصالح الوكالة لتسوية وضعيتهم.

أما على المستوى القطاعي فسيتم إقصاء كل من لم يلتحق بعمليات التسجيل وكذا المستفيدين الذين لم تتم تسوية وضعياتهم من كل الفئات في الآجال القانونية وكذا إقصاء من يتحصلون على سجلات تجارية مع إخضاع كل مقصى للمساءلة القانونية وإرجاع كل المستحقات إلى الخزينة العمومية.

وكشفت تعليمة الوكالة الوطنية للتشغيل أن عملية المراجعة الشاملة لجهاز منحة البطالة ستخضع لشروط قانونية جديدة تسمح بزيادات معتبرة في مبلغ المنحة وأن كل فئة ستمسها زيادات مختلفة حسب التكوين المهني والأكاديمي للمستفيد.