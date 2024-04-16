-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
جمعية حماية المستهلك اعتبرتها غير مبررة وعشوائية:

زيادة تسعيرة فنجان القهوة تثير استياء رواد المقاهي!

مريم زكري
  • 452
  • 0
زيادة تسعيرة فنجان القهوة تثير استياء رواد المقاهي!
أرشيف

لجأ بعض أصحاب المقاهي، منذ أيام، إلى رفع تسعيرة فنجان القهوة بزيادة قدرها 25 في المائة، وهو الأمر الذي أثار استياء الزبائن، خاصة المدمنين على تناولها، متسائلين عن سبب هذه الزيادة العشوائية في سعر القهوة، التي ارتفعت من 40 إلى 50 دج، كما اعتبروها زيادة مبالغا فيها.. وهو ما يهدد بعزوف بعض رواد المقاهي عن التوجه إليها، وتفضيلهم احتساء القهوة في منازلهم.
وخلفت الزيادات المفاجئة، التي مست تسعيرة فنجان القهوة بأغلب المقاهي، حالة امتعاض كبيرة لدى المواطنين ورواد المقاهي. وعكس ذلك، علق البعض بخصوص هذه الزيادات، بأنها عادية ومنطقية، وأن القهوة ليست من الضروريات، بل يمكن الاستغناء عنها ومقاطعتها، فيما برر أصحاب المقاهي ارتفاع أسعار القهوة بارتفاع أسعار البن في الأسواق العالمية، مؤكدين أن أي ارتفاع في الأسعار أصبح يشكل عبئاً عليهم.
من جهته، تأسف رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، بخصوص الزيادات العشوائية التي تمس بعض المنتجات والخدمات في كل مرة، دون أن يكون تبرير لهذه الزيادات، قائلا إن رفع تسعيرة القهوة بعد عيد الفطير مباشرة، بحسب ما أعلنه بعض التجار، وزيادة 10 دج في سعر فنجان القهوة التي بلغت 50 دج بعدما كان سعرها 40 دج، وهو ما رصدته جمعية حماية المستهلك خلال الأيام الفارطة.
وقال زبدي إن هذه الزيادات المفاجئة والمناسباتية غير مبررة، ولا تتماشى إطلاقا مع التكلفة الإجمالية للخدمة التي تقدمها المقاهي، ومن غير المعقول أن يتم رفع تسعيرتها بعد الزيادة الطفيفة التي شهدها سعر الكلغ من البن، التي لم تتجاوز 10 دج.. وأشار المتحدث إلى أن هذه الزيادات العشوائية أصبحت تزعج المستهلك، وهي سبب في تذمر الكثير من المواطنين.
وأردف رئيس جمعية وإرشاد المستهلك قائلا إن القهوة منتج ضروري في حياتنا اليومية، خاصة لمن هو معتاد على تناول فنجان قهوة، صباحا ومساء، سواء كان عاملا أم طالبا.. فمن الصعب الاستغناء عنه بالنسبة إليهم. ودعا زبدي أصحاب المقاهي إلى التعقل وعدم الانصياع وراء الحسابات الضيقة، التي قد تضر بالمتعامل والمواطن معا، مطالبا بتدخل الوزارة المعنية من أجل ضبط الأمور.

مقالات ذات صلة
تدشين خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء بأم البواقي “بعد أيام”

تدشين خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة وعين البيضاء بأم البواقي “بعد أيام”

السيارات المستوردة من طرف الأفراد تحت مجهر الجمارك

السيارات المستوردة من طرف الأفراد تحت مجهر الجمارك

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 22 ولاية

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 22 ولاية

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024

رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ترد بعد الضجة التي أثارتها بشأن جمع التبرعات لغزة

رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ترد بعد الضجة التي أثارتها بشأن جمع التبرعات لغزة

حادث مرور خطير في عنابة يخلف 30 إصابة

حادث مرور خطير في عنابة يخلف 30 إصابة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد