زيادة تسعيرة فنجان القهوة تثير استياء رواد المقاهي!

جمعية حماية المستهلك اعتبرتها غير مبررة وعشوائية:

لجأ بعض أصحاب المقاهي، منذ أيام، إلى رفع تسعيرة فنجان القهوة بزيادة قدرها 25 في المائة، وهو الأمر الذي أثار استياء الزبائن، خاصة المدمنين على تناولها، متسائلين عن سبب هذه الزيادة العشوائية في سعر القهوة، التي ارتفعت من 40 إلى 50 دج، كما اعتبروها زيادة مبالغا فيها.. وهو ما يهدد بعزوف بعض رواد المقاهي عن التوجه إليها، وتفضيلهم احتساء القهوة في منازلهم.

وخلفت الزيادات المفاجئة، التي مست تسعيرة فنجان القهوة بأغلب المقاهي، حالة امتعاض كبيرة لدى المواطنين ورواد المقاهي. وعكس ذلك، علق البعض بخصوص هذه الزيادات، بأنها عادية ومنطقية، وأن القهوة ليست من الضروريات، بل يمكن الاستغناء عنها ومقاطعتها، فيما برر أصحاب المقاهي ارتفاع أسعار القهوة بارتفاع أسعار البن في الأسواق العالمية، مؤكدين أن أي ارتفاع في الأسعار أصبح يشكل عبئاً عليهم.

من جهته، تأسف رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، بخصوص الزيادات العشوائية التي تمس بعض المنتجات والخدمات في كل مرة، دون أن يكون تبرير لهذه الزيادات، قائلا إن رفع تسعيرة القهوة بعد عيد الفطير مباشرة، بحسب ما أعلنه بعض التجار، وزيادة 10 دج في سعر فنجان القهوة التي بلغت 50 دج بعدما كان سعرها 40 دج، وهو ما رصدته جمعية حماية المستهلك خلال الأيام الفارطة.

وقال زبدي إن هذه الزيادات المفاجئة والمناسباتية غير مبررة، ولا تتماشى إطلاقا مع التكلفة الإجمالية للخدمة التي تقدمها المقاهي، ومن غير المعقول أن يتم رفع تسعيرتها بعد الزيادة الطفيفة التي شهدها سعر الكلغ من البن، التي لم تتجاوز 10 دج.. وأشار المتحدث إلى أن هذه الزيادات العشوائية أصبحت تزعج المستهلك، وهي سبب في تذمر الكثير من المواطنين.

وأردف رئيس جمعية وإرشاد المستهلك قائلا إن القهوة منتج ضروري في حياتنا اليومية، خاصة لمن هو معتاد على تناول فنجان قهوة، صباحا ومساء، سواء كان عاملا أم طالبا.. فمن الصعب الاستغناء عنه بالنسبة إليهم. ودعا زبدي أصحاب المقاهي إلى التعقل وعدم الانصياع وراء الحسابات الضيقة، التي قد تضر بالمتعامل والمواطن معا، مطالبا بتدخل الوزارة المعنية من أجل ضبط الأمور.