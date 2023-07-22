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الجزائر

زيارة الرئيس تبون لتركيا.. “حضور لافت” للسفيرة التركية السابقة لدى الجزائر

الشروق أونلاين
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زيارة الرئيس تبون لتركيا.. “حضور لافت” للسفيرة التركية السابقة لدى الجزائر
ح.م
غوكتاش في استقبال الرئيس تبون

حضرت سفيرة تركيا السابقة لدى الجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش، في استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمطار إسطنبول مساء الجمعة. وكانت بين الحضور لدى توديعه عند تمام زيارته للبلاد أيضا.

وأجرى الرئيس تبون زيارة عمل إلى تركيا دامت يومين، التقى خلالها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. حيث جمعتهما محادثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم على انفراد.

وعُيّنت غوكتاش، وهي من مواليد 1982 في بلجيكا، وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية في الحكومة التركية الجديدة بعد إعادة انتخاب أردوغان رئيسا للجمهورية.

وقبل ذلك قضت الوزيرة نحو 3 سنوات ونصف على رأس سفارة بلادها في الجزائر. أدّت فيها دورا هامّا في تطوير العلاقات بين البلدين على الصعيد الاقتصادي بالخصوص.

وقبل العودة إلى بلادها لتسلّم مهامها الجديدة، أصبحت غوكتاش أول سفيرة أجنبية تحصل على وسام الاستحقاق الوطني بدرجة “جدير” في الجزائر، تقديرا لجهودها المميّزة.

غوكتاش تودّع الرئيس تبون قبل مغادرته الأراضي التركية

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