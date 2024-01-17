زياني يعلّق على أداء محرز في مباراة أنغولا

قال الدولي السابق كريم زياني، إن الجماهير الجزائرية دائما تنتظر الكثير من رياض محرز لأنه القائد والنجم الأول للمنتخب.

وأضاف زياني في تصريحات إعلامية له من مدينة بواكي: “محرز نجم المنتخب لذلك الأضواء تسلط على أدائه أكثر من الأخرين، وهو لاعب قادر على صنع الفارق في المباريات في أي لحظة”.

وتابع: “اللعب الهجومي تركز على الجهة اليسرى بتواجد عدد كم من اللاعبين الذين لديهم فنيات مثل بلايلي وأيت نوري، بالإضافة إلى المساندة من بن ناصر وبن سبعيني”.

نقاش ساخن بين زياني و جمال بلماضي في مدرجات ملعب السلام ببواكي pic.twitter.com/2Yd7FaglZz — El Capitano⭐ (@spuerlilo) January 16, 2024

وعن أداء بن طالب، قال زياني: “لا يجب الحكم على لاعب من مباراة واحدة، ويجب أن ننظر إلى مستواه الحقيقي وما قدمه من قبل مع ناديه أو المنتخب”.

وأكد زياني أن المنتخب الوطني قدم أداء راقيا في الشوط الأول أمام أنغولا، وشدّد على ضرورة الفوز على بوركينافاسو في المباراة الثانية.