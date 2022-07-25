زيت الزيتون الجزائري يفوز بالذهب في مسابقة دولية بلندن

فاز زيت الزيتون الجزائري بالمدالية الذهبية في مسابقة لندن الدولية للمنتوج الصحي لعام 2022.

وافتكت علامة “أوليزوا”، لزيت الزيتون التابعة لشركة “بيو لالة مريم” بوهران الميدالية الذهبية نظير جودة الزيتون ونوعيته الممتازة المستعملة في منتجاتها.

وقامت لجنة التحكيم في هذه المسابقة بمكافأة العلامة التجارية وهران لجودة زيت الزيتون الذي تعتبره من نوعية ممتازة.

زيت الزيتون الجزائري يحصد 4 جوائز عالمية في 2021

ويوم 9 ماي 2021، تمكن زيت الزيتون الجزائري من حصد 4 جوائز في المسابقة الدولية التاسعة عشر لزيوت العالم والتي نظمتها وكالة تثمين المنتجات الفلاحية (2021) بباريس.

وحسب النتائج التي أعلن عنها أمسية الخميس المنظمون على موقعهم الرسمي، فقد تحصل زيت الزيتون الجزائري على الميدالية الذهبية بفضل عامل الزيت “العنبريس” بولاية بجاية، في صنف “التقليدي”.

كما سلمت ميداليتين فضيتين، واحدة مُنحت لزيت لشركة “أربا أوليف” بولاية البليدة، المستخلص من أشجار الزيتون بمتيجة، في صنف “الناضج المتوسط”، والأخرى لزيت جيجل الذي تنتجه معصرة زيت الزيتون “صافونيس” في صنف “القديم”.

وبالنسبة للجائزة الرابعة من هذه الطبعة، فإنها تتعلق بشهادة “ذواق” (Gourmet) في صنف “ناضج مكثف” لفائدة زيت الزيتون “ويزة” الذي تنتجه مطحنة زيت الزيتون “ويزة” بتيزي وزو.