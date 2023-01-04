زيدان مُرشّح لِحضور حفل افتتاح “الشان”

يتردّد عشية انطلاق بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، اسم أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان، ضمن لائحة ضيوف حفل الافتتاح.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي سهرة الـ 13 من جانفي الحالي، حفل افتتاح “شان” 2023، الذي يسبق مباراة ضربة الانطلاقة بين المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره الليبي.

ويدور حديث في أروقة الاتحاد الجزائري لِكرة القدم عن توجيه الدّعوة إلى زين الدين زيدان، المُعفى من أيّ التزام منذ استقالته من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني في أواخر ماي 2021.

وكان العضو بِالمكتب الفيدرالي لـ “الفاف” حكيم مدان قد صرّح في أحدث ظهور إعلامي له، بِأن حفل الافتتاح سيعرف حضور شخصيات مرموقة، لكنّه فضّل عدم ذكر الأسماء.

ومعلوم أن منافسة “شان” الجزائر 2023 ستعرف أيضا حضور مسؤولَين رياضيَين من الوزن الثقيل: رئيسَي “الفيفا” جياني أنفونتينو و”الكاف” باتريس موتسيبي، على التوالي.

وتسعى السلطات الرياضية إلى تنظيم تظاهرة كروية إفريقية، في مستوى سمعة الجزائر قارّيا ودوليا، وقال عنها موتسيبي إنها النّسخة الإستثنائية والأفضل على الإطلاق منذ أوّل طبعة لِمنافسة “الشان” عام 2009.