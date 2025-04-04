زين الدين بلعيد في طريقه لمغادرة سانت تروند

كشفت تقارير إعلامية بلجيكية عن اتخاذ نادي سانت تروند البلجيكي قرار إبعاد الدولي الجزائري زين الدين بلعيد قبل نهاية الموسم رغم أن عقده لا يزال ساري المفعول إلى غاية صيف عام 2026، بسبب معاناة اللاعب من أزمة نفسية أثرت كثيرا على تركيزه ومستوياته الفنية..

حيث كشفت مصادر صحفية بلجيكية عن قرار صادم من طرف نادي سانت ترويدن بخصوص لاعب اتحاد العاصمة السابق الغائب عن مباريات الفريق منذ منتصف فيفري الماضي، والقاضي بإبعاده بسبب مشاكل نفسية . وحسب المصادر السالف ذكرها، فإن إدارة الفريق وبالتشاور مع الجهاز الفني استقرت على استبعاد اللاعب من التشكيلة لينهي موسمه مبكرا رغم تبقي ما لا يقل عن خمس مباريات في الدوري. للإشارة، فإن المدافع المحوري كان قد انتقل لنادي سانت تروند البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الفارطة قادما من فريق اتحاد العاصمة.