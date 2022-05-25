زين الدين فرحات: إدارة نيم حطّمتني لكن سأعود بِقوّة

أبدى اللاعب الدولي الجزائري السابق زين الدين فرحات تذمّره، من مالك ورئيس نادي نيم الفرنسي لِكرة القدم راني عسّاف.

وانقضت مدّة عقد متوسط الميدان فرحات (29 سنة) عند نهاية الموسم الحالي، بعد ثلاث سنوات مثّل فيها ألوان نادي نيم الفرنسي.

وقال فرحات إنه كان يرغب في ترك فريق نيم عند نهاية الموسم الماضي (2020-2021)، بِسبب نزوله إلى القسم الثاني.

وأضاف ابن برج منايل (بومرداس) في تصريحات لِإذاعة مونتي كارلو، الأربعاء، أن رئيس نادي نيم حدّد قيمته المالية بِمبلغ 2.5 مليون أورو.

وتابع فرحات تصريحاته، قائلا إن رئيس نادي نيم لم يلتزم بِتعهّداته. وأكّد أن إدارة الفريق استلمت عرضا ماليا قيمته 3.5 مليون أورو، لكن رفضت تسريحه.

وظلّ رئيس نادي نيم يدعو فرحات إلى التريّث، مُمنّيا النّفس بِاستلام عروض أخرى أكبر من الناحية المالية، حتى أُسدل ستار سوق الانتقالات الصيفية لِعام 2021. وهو ما أغضب اللاعب الجزائري، كما جاء على لسانه.

وبِخصوص مستقبله الكروي الاحترافي، قال زين الدين فرحات إنه مُصرّ على رفع التحدّي، وإثبات أنه جدير بِتقمّص زيّ فريق مُحترم. مُشيرا إلى استلامه بعض العروض هذه الأيّام، دون أن يكشف عن أسماء الأندية. واكتفى قائلا إنه يُفضّل اللّعب في بطولة القسم الأوّل الفرنسي.