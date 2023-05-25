سؤال في البرلمان البريطاني حول قضية الصحراء الغربية

جددت وزارة الخارجية البريطانية دعمها للجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

جاء هذا في إجابة لممثل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية دايفيد روثلي، على سؤال في البرلمان طرحه النائب نافيندو ميشرا، عضو لجنة الصداقة مع الشعب الصحراوي.

وكان سؤال النائب حول الخطوات الدبلوماسية الأخيرة التي اتخذتها الخارجية البريطانية للمساعدة في حل النزاع في الصحراء الغربية.

وقد أكد الوزير روثلي في إجابته أن “المملكة المتحدة تدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم ومقبول، يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.

كما عبّر روثلي عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.