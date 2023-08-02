ساديو ماني يزامل رونالدو في النصر السعودي
أعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسميا مع النجم السنغالي ساديو ماني، قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني.
ونشر نادي النصر مقطع فيديو عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، حمل عنوان “بصـوت واحد: ساديو ماني نصراوي”.
وعرض الفيديو أصوات الجماهير وهي تهتف باسم ماني، الذي تفاعل معها، وقال في آخر المقطع: “لا أطيق الانتظار لسماع صوتكم في الملعب”.
بصـوووووت واحد 🗣️
Saaaadiiiioooooooo MANE! 🤩💛#ماني_نصراوي pic.twitter.com/ojKKzRcU3T
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 1, 2023
ويتوقع أن تكون صفقة ماني قد كلفت النادي السعودي ما يقارب الـ 40 مليون يورو، وفقا للتقارير.
ويعتبر ماني ثاني أكبر نجم يوقع معه النصر، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مطلع العام الجاري.
نجـم #النصر الجديد ساديو ماني يصل لمقـر معسكر #العالمي في الطائف 🤩
ويلتقي بمدرب الفريق السيد لويس كاسترو 💛🙏 pic.twitter.com/ZnlaKQOZi0
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 1, 2023
كما يعد النجم السنغالي اللاعب المحترف الرابع الذي يوقع معه النصر هذا الصيف، بعد الفرنسي سيكو فوفانا، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرازيلي أليكس تيليس.