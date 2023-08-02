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رياضة

ساديو ماني يزامل رونالدو في النصر السعودي

عمر سلامي
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ساديو ماني يزامل رونالدو في النصر السعودي
ح.م
ساديو ماني

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسميا مع النجم السنغالي ساديو ماني، قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني.

ونشر نادي النصر مقطع فيديو  عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، حمل عنوان “بصـوت واحد: ساديو ماني نصراوي”.

وعرض الفيديو أصوات الجماهير وهي تهتف باسم ماني، الذي تفاعل معها، وقال في آخر المقطع: “لا أطيق الانتظار لسماع صوتكم في الملعب”.

ويتوقع أن تكون صفقة ماني قد كلفت النادي السعودي ما يقارب الـ 40 مليون يورو، وفقا للتقارير.

ويعتبر ماني ثاني أكبر نجم يوقع معه النصر، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مطلع العام الجاري.

كما يعد النجم السنغالي اللاعب المحترف الرابع الذي يوقع معه النصر هذا الصيف، بعد الفرنسي سيكو فوفانا، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرازيلي أليكس تيليس.

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