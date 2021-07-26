سباليتي سيرتكب خطأ جسيما إذا فكر في التخلي عن وناس

تحذير إيطالي إلى مدرب نابولي من بيعه

حذر الإعلامي الإيطالي أومبيرتو كياريالو، لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي من الموافقة على بيع لاعبه الجزائري آدم وناس في الميركاتو الصيفي.

ولم يحسم سباليتي بعد مستقبل النجم الجزائري مع الفريق، مثلما أكده موقع العين الإخباري، ولو أن الأخير قدم مستويات قوية خلال معسكر الإعداد بمنطقة “ديمارو الجبلية”، تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد.

وقال كياريالو، في في تصريحات أدلى بها لقناة “كانال 21” الإيطالية: “سباليتي سيرتكب خطأ جسيما إذا فكر للحظة في بيع وناس في الميركاتو الصيفي”. وتابع: “النجم الجزائري قادر على أن يشكل ورقة رابحة للفريق بفضل سرعته ومراوغاته.” وواصل: “اللاعب الذي عليه أن يرحل عن نابولي هو المقدوني إليف إلماس. فهو لم يقدم الشيء الكثير للفريق، ولا يملك الإمكانات اللازمة التي تسمح له بتغيير النسق ومراوغة منافسيه المباشرين”. وأتم: “وناس، في المقابل، هو لاعب متكامل وقادر على كسر دفاعات المنافس في نصف الساعة الأخير من المباريات”. وتنتظر العديد من الأندية الإيطالية صدور الموقف النهائي لسباليتي بخصوص الاحتفاظ بوناس أو تسريحه. وذلك، على أمل الفوز بخدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويتواجد تورينو على رأس الأندية الإيطالية التي ترغب في الفوز بخدمات المهاجم الجزائري، وفقا لما كشفت عنه الصحيفة الرياضية الإيطالية “لاجازيتا ديلو سبورت”. وتجدر الإشارة إلى أن آدم وناس يملك في رصيده 47 مباراة في الدوري الإيطالي، أسهم خلالها في 11 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.