سبب غياب زروقي وتوغاي ومبولحي وانطباعات بلماضي

نشّط النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مؤتمرا صحفيا سهرة الجمعة، بِالعاصمة الطوغولية لومي.

وانعقد المؤتمر بعد نهاية المباراة الودّية، بين “الخضر” والفريق المحلّي الطوغولي.

وفسّر بلماضي غياب المدافع محمد الأمين توغاي بِإصابته على مستوى السّاق، مُشيرا إلى أنها خفيفة. في حين اكتفى بِالقول عن متوسّط الميدان رامز زروقي، إن لاعب نادي فينورد روتردام الهولندي مريض. بينما لا تبعث إصابة الحارس رايس وهّاب مبولحي في يده على القلق، بعد أن خضع للفحوصات الطبّية اللازمة. وهنا أوضح بلماضي بِأن استنجاده بِحامي العرين مصطفى زغبة، جاء من باب الاحتياط للطوارئ ليس إلّا.

وأشاد بلماضي بِدور المهاجم آدم الوناس، وقال إنه لاعب يمنحه هامشا كبيرا من المناورات أمام مرمى المنافسين، وذلك بِتوظيفه سواء على مستوى الجناح الأيسر أو الأيمن.

وثمّن المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” تربّص الطوغو، رغم أن هذه المحطّة الإعدادية مازالت قائمة حتّى الأربعاء المقبل، موعد شدّ الرّحال جوّا نحو مدينة بواكي الإيفوارية. مُوضّحا اختياره للعاصمة لومي بِالأجواء المناخية التي تُشبه تلك السائدة في بلاد ساحل العاج. حتّى أن بلماضي كان يظنّ أن الطقس سيكون منعشا، بِتنظيم مواجهة الفريق المحلّي الطوغولي ليلا، ولكن الحرّ الشّديد والرّطوبة العالية ظلّا ثابتَين. وهي مُعطيات تُفيد كثيرا لاعبيه عشية امتحان البطولة الإفريقية.

واعترف جمال بلماضي بِأن درس “كان” الكاميرون 2022 كان قاسيا بِالخروج من الدور الأوّل، مُؤكّدا بِأن لاعبيه سيخوضون الغمار الإيفواري بِكلّ هدوء وتركيز وتواضع، وأيضا بِتصميم كبير على محو هذه الذكرى السيّئة العالقة في الأذهان.