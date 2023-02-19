سبتمبر المقبل آخر أجل لتعميم الرقمنة بالخدمات الجامعية

الشركاء الاجتماعيون قدموا مقترحاتهم في ندوة وطنية

منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمديري الخدمات الجامعية آجالا حتى شهر سبتمبر المقبل، من أجل تعميم الرقمنة، في الشق الخدماتي وكذا المتعلق بالعمال، وهذا في إطار مخرجات الندوة الوطنية لتقييم مشروع الرقمنة في القطاع.

وخلال الندوة الوطنية التي شارك فيها ممثلون عن وزارة التعليم العالي والديوان الوطني للخدمات الجامعية، بمعية مديريه، عبر الوطن مع ممثلي الشركاء الاجتماعيين، تم تقييم عملية رقمنة القطاع التي باشرتها الوزارة من خلال الديوان خلال السداسي الأول، حيث قدم المتدخلون تقييما شاملا للرقمنة، سواء فيما يخص تسيير الموارد البشرية أو الخدمات المقدمة للطلبة، وكشف المعنيون عن وصول نسبة الرقمنة فيما يخص ملفات العمال وسيرورتها إلى 40 بالمئة، في حين تراوحت ما بين 50 إلى 60 بالمئة للطلبة.

وفي السياق، أكد رشيد دحماني، رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”سناباب”، لـ”الشروق”، بأن عملية تقييم الرقمنة في قطاع الخدمات الجامعية عبر الوطن بلغت نسبة 40 بالمئة، وهذا راجع لعدة نقائص ومشاكل تم حصرها في نقس الإمكانات والعتاد، وتكوين المختصين في الإعلام الآلي.

ولفت المتحدث إلى أن الوزارة منحت المديريات أجلا إلى غاية سبتمبر المقبل من أجل تعميم العملية، واعدة بالتكفل بالانشغالات وتقديم الدعم المادي اللازم لإنجاح العملية التي يعول عليها القطاع من أجل برنامج العصرنة، لاسيما أن رئيس الجمهورية كان قد أعطى أوامر صارمة خلال مجلس الوزراء الأخير من أجل الإسراع في برنامج رقمنة قطاع الخدمات الجامعية تمهيدا للإصلاحات الواسعة التي ستمسه، يقول دحماني.

وذكر ممثل “سناباب” أن الرهان الأساسي لإنجاح الرقمنة هو تكوين العمال والمختصين في الإعلام الآلي واستخدام منصة “بروغرس” مع معالجة قضية المناصب العليا في قطاع الخدمات الجامعية، باعتباره الوحيد الذي لا يقدم مناصب عليا للموظفين الحائزين على شهادة في الإعلام الآلي، مع “ضرورة توفير كافة الإمكانات المادية ولاسيما ما تعلق بالأنترنت التي تعتبر عائقا في عدد من الولايات”.

وإلى ذلك، قال لبيض صالح، رئيس اللجنة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال الخدمات الجامعية، لـ”الشروق”، إن مشروع الرقمنة يهدف إلى تجسيد الشفافية والوضوح في تسيير الخدمات الجامعية، مشيرا إلى أن الندوة كانت فرصة لعرض تقييم شامل عن مخطط الرقمنة بالنسبة للعمال والشق المتعلق بالطالب.

وأفاد لبيض أن نسبة الإنجاز في منصة “بروغرس” وإدخال الملفات بلغت نحو 80 بالمئة، وتهدف إلى رقمنة كل الملفات بما فيها عملية الترقية وسحب شهادات العمل وكل المعاملات الإدارية، فيما شرح بأن المشروع يتطلب إمكانات ضخمة تفوق تلك التي يتوفر عليها الديوان الوطني للخدمات الجامعية، وهو ما ركز عليه المتدخلون في الندوة وتم عرضه كمقترحات على ممثلي الوزارة. وأضاف المتحدث أن نقابته اقترحت التكوين الخاص للموظفين في مجال الإعلام الآلي والتعامل مع منصة “بروغرس” لإنجاح المشروع وتعميمه مع الدخول الجامعي المقبل وفقا للمخطط الذي تبنته الوزارة.