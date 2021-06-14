سبعة أندية تتنافس على وناس والقرار النهائي بيد سباليتي

نابولي يرفض عرض نادي جنوة "الضعيف" ماليا

تتنافس خمسة أندية إيطالية ويونانية من أجل الفوز بصفقة الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي تحسبا للموسم المقبل، لاسيما في ظل تبقي عام واحد فقط في العقد الذي يربطه بنادي الجنوب الإيطالي وتألقه اللافت الموسم الفارط مع كروتوني، في حين أن قرار رحيله أو بقائه سيكون بيد المدرب الجديد، لوتشيانو سباليتي.

وتتواجد أندية سمبدوريا وامبولي وسبيزيا وتورينو وجنوة وبولونيا الإيطالية، وأولمبياكوس اليوناني، حسب ما ذكرته مصادر إعلامية إيطالية، على رأس قائمة الأندية المهتمة بضم آدم وناس، الأمر الذي سيسمح لنابولي بالحصول على أفضل عرض ممكن في حال قرر بيع لاعب الجزائري.

من جهة أخرى، رفض نادي نابولي عرض إدارة نادي جنوة بخصوص ضم نجمه الجزائري، بعد أن كان نادي الشمال الإيطالي أول من تقدم بعرض رسمي لمحاولة استقدام وناس خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، مقارنة بالأندية الأخرى التي أبدت رغبتها في ضم الجناح المهاري.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” بأن إدارة نادي نابولي لم تتردد في رفض العرض المالي لنادي جنوة، على اعتبار أنه لم يتجاوز مبلغ 5 ملايين يورو، في وقت أن إدارة دي لورينتيس لا تريد التخلي عن نجمها بأقل من 8 ملايين يورو.