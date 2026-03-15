“سجيل”.. الصاروخ الباليستي الإيراني يدخل الحرب

أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الأحد 15 مارس، عن إطلاق الموجة 54 من الصواريخ، مع استخدام صاروخ “سجيل” الباليستي الاستراتيجي، لأول منذ بداية الحرب بعد ضرب الولايات المتحدة والكيان لإيران.

“سجيل” هو صاروخ باليستي إيراني، يبلغ مداه بين 2000 و2500 كم. ويتميز بسرعة تتجاوز 12 ماخ (حوالي 17 ألف كم/ساعة)، مما يجعله صعب الاعتراض، وله قدرة على حمل رؤوس حربية تزن نحو 650-700 كجم.

وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى استهداف “مراكز الإدارة واتخاذ القرار المؤثرة على العمليات الجوية للكيان الإسرائيلي، والبنى التحتية المؤثرة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وأماكن تجمع القوات العسكرية الإسرائيلية، بنجاح”.

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ؛

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ با اطمینان به وعده صدق الهی، امروز موشک‌های سنگین، سریع و دو مرحله‌ای #سجیل‌ راهی مراکز فرماندهی و کنترل عملیات‌های هواپایۀ رژیم صهیونی شدند. — Seyed Majid Moosavi (@smajid_moosavi) March 15, 2026

وكتب قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري مجيد موسوي، في منشور له على “إكس”: “.. انطلاقاً من الثقة في وعد الحقيقة الإلهية، تم اليوم إرسال صواريخ سجيل الثقيلة والسريعة ذات المرحلتين إلى مراكز القيادة والسيطرة للعمليات الجوية للكيان الصهيوني.”

كما لفت الحرس الثوري الإيراني إلى استخدام صواريخ “خرمشهر” الثقيلة جداً ذات الرؤوس الحربية التي تزن طنين و”خيبر شكن” و”قدر” و”عماد”.

وفي بيان منفصل أعلن الحرس الثوري أن “غموض مصير رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، واحتمال مقتله أو فراره مع عائلته من الأراضي المحتلة، يعكس حالة الأزمة والاضطراب داخل الكيان الصهيوني”، مضيفا أنه سيقوم بملاحقته في حالة ما إذا كان لا يزال حيا.