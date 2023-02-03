سجّل تجاري وتقنين النشاط لهؤلاء المتعاملين!

مدوّنة بـ120 نشاطا تتضمّن الإسكافي وبائع الأثاث المتنقّل والبنّاء والرصّاص ومهن نادرة

يقترح المركز الوطني للسجل التجاري قائمة النشاطات المرمّزة الخاصة بالتجارة المتنقلة والتي تتضمّن 120 نشاطا، تكون اختيارية أمام التجار المتنقّلين، للتسجيل وتقنين نشاطهم، مع التمتّع بكافة الحقوق، بدل البقاء في السوق السوداء، أو ممارسة النشاط بطريقة غير منظّمة.

وتتضمّن مدوّنة النشاطات 120 نشاطا للتجارة المقنّنة، تتعلّق بالمواد الغذائية والتوابل والمخلّلات والمشروبات والمرطّبات والخضر والفواكه والدواجن والأرانب والبيض والألبسة والأقمشة ومعدات الأثاث ومواد التجميل والتنظيف والزجاج والخطّاط والإسكافي والبنّاء المتنقّل والدهأن والميكانيكي والتزويد بالماء بواسطة صهاريج والذهب، وموزّع متنقل للمشروبات والخضر والفواكه ومواد أخرى.

وتتضمن القائمة أيضا مهن نادرة ونشاطات مهدّدة بالاختفاء على غرار تاجر متنقل للسراجة وتاجر الأشرطة والأسطوانات وتاجر متنقّل للكتب القديمة والجديدة والحلاقة والعلاج الجمالي المتنقّل وتاجر متنقّل للعقاقير والخردوات والتجار المتنقل للألعاب ومنتجات الصناعة الحرفية، ناهيك عن الموزّعين المتنقّلين في شتى التخصصات على غرار الزرابي ولوازم وأدوات الرياضة والتسلية والصناعة الحرفية ولواحق وأكسيسوارات الدراجات والدراجات النارية.

وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء لتقنين النشاطات التجارية واسترجاع الأموال المتواجدة في السوق السوداء أو تقليصها على الأقل، وهو ما يندرج في صلب برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأيضا في إطار مساعي تحقيق الشمول المالي، حيث تهدف السلطات من خلال هذه الخطوة إلى إدخال كافة النشاطات التجارية والمالية للسوق الرسمية، وإبعادها عن الاقتصادي الموازي الذي يستحوذ على 90 مليار دولار كرقم تقريبي، من خلال تمكين هؤلاء التجار من الاستفادة من التأمين وكافة المزايا الأخرى.

وفي نفس الوقت يٌلزم هؤلاء المتعاملون بعد ترسيم نشاطهم باحترام واجباتهم، وضمان نوعية منتوجهم وتفادي الغش والتدليس.

وكانت قد أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات الأسبوع الماضي، أنه تحت رعاية وزير التجارة كمال رزيق ، ينظم المركز الوطني للسجل التجاري وفروعه المحلية، خلال الفترة الممتدة من الخميس 2 فيفري إلى غاية 9 فيفري 2023 قافلة وطنية تحسيسية حول نشاط التجارة المتنقلة تحت شعار “أينما تكونوا نصل إليكم”.

وتم إعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة الوطنية يوم الخميس 2 فيفري 2023 من مقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس”، حيث تؤكد وزارة التجارة: “على هذا الأساس، ننهي إلى علم جميع الشباب على وجه الخصوص وكافة المتعاملين الإقتصاديين بصفة عامة، بأن أبواب المركز الوطني للسجل التجاري وفروعه المحلية عبر كافة القطر الوطني مفتوحة لمرافقتهم”.