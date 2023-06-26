سرار: زفيزف وجّه الدّعوة إلى مَن يُحبّون الفنادق والسّفريات و”الحلوى”

وجّه رئيس نادي وفاق سطيف عبد الحكيم سرار، الإثنين، انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الجزائري لِكرة القدم.

وحضر سرار أشغال الجمعية العامة العادية لـ “الفاف”، بِمركز الجيش بِبني مسوس بِالعاصمة.

وقال سرار إن اتحاد الكرة وجّه الدّعوة إلى أعضاء الجمعية العامة وشخصيات أخرى، وأكرم وفادتهم إقامة وإطعاما ونقلا، حتى يُصوّتوا بـ “نعم” على التقريرَين الأدبي والمالي.

وأضاف في تصريحات إعلامية على هامش أشغال الجمعية العامّة، أنّه كان ينبغي على الأقلّ وفي تاريخ سابق، أن تُزوّد “الفاف” المدعوّين بِلائحة القوانين المُعدّلة، حتى تُدرس ويُفصل في أمرها أثناء هذه الموعد.

واختتم عبد الحكيم سرار يقول إن الرّجل الأوّل في “الفاف” ينبذ رؤساء الأندية، ولم يُكلّف نفسه عناء استقبالهم، منذ انتخابه مسؤولا أوّل لِأعلى هيئة تُسيّر شؤون اللّعبة في جويلية 2022.

ومعلوم أن عبد الحكيم سرار كان المُنافس الوحيد لِجهيد زفيزف، في انتخابات رئاسة “الفاف”.