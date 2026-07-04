سعداوي يهنئ الفريق الوطني للتربية بالتتويج بالمرتبة الأولى في الاولمبياد الإفريقي للرياضيات

هنأ وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، الفريق الجزائري للتربية الوطنية المشارك في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات لسنة 2026 عقب تتويجه بالمرتبة الأولى إفريقيا، إلى جانب تتويج التلميذة آلاء يحيى بلقب “ملكة الرياضيات الإفريقية“.

وجاء في رسالة التهنئة التي بعثها سعداوي اليوم السبت، 4 جويلية، إلى أعضاء الفريق أن وزير التربية الوطنية يتقدم بـ”أحر التهاني وأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز إلى أعضاء الفريق الجزائري للتربية الوطنية المشارك في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات (2026 PAMO) الذي احتضنته جمهورية كوت ديفوار خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 4 يوليو 2026 إثر تحقيقهم إنجازا تاريخيا بتتويج الجزائر بالمرتبة الأولى إفريقيا بعد إحراز تسع (9) ميداليات وتحقيق علامتين كاملتين, إلى جانب تتويج التلميذة يحيى آلاء بلقب ملكة الرياضيات الإفريقية”.

وأشاد الوزير بالتلاميذ المتوجين، وهم أبو القاسمي كيان, الحائز على ميدالية ذهبية بتحقيق العلامة الكاملة، سي أحمد عبد الرحمان، الحائز على ميدالية ذهبية بتحقيق العلامة الكاملة، طبيب محمد إقبال الحائز على ميدالية ذهبية، يحيى آلاء المتوجة بميدالية ذهبية وميدالية ذهبية في فئة الإناث وبلقب ملكة الرياضيات الإفريقية، بن يونس فيروز المتوجة بميدالية فضية وميدالية ذهبية في فئة الإناث، وحرنان ليان المتوجة بميدالية فضية وميدالية فضية في فئة الإناث.

وتعتبر الوزير في رسالته أن هذا التتويج يعد “دليلا على تميز المدرسة الجزائرية وقدرتها على إعداد كفاءات علمية واعدة، قادرة على تمثيل الجزائر بكل جدارة ورفع رايتها في المحافل العلمية القارية والدولية”.