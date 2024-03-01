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رياضة

سعدي يُوضّح مسألة انتداب بيتكوفيتش

الشروق الرياضي
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سعدي يُوضّح مسألة انتداب بيتكوفيتش
ح.م
فلاديمير ببيتكوفيتش.

قدّم رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي تفسيرات، بِخصوص انتداب التقني فلاديمير بيتكوفيتش لِتدريب المنتخب الوطني.

وقال سعدي إن القائمة المُصغّرة للمدرّبين اقتصرت على التقنيين بيتكوفيتش وجوزي بيزيرو وكارلوس كيروش، بِاقتراح من اللّجنة الذي أوكلت إليها “الفاف” مهمّة دراسة ملفّات خليفة جمال بلماضي.

وأضاف الرّجل الأوّل في اتحاد الكرة أن كيروش اعتذر بِلباقة عن قبول العرض، فقرّرت اللّجنة بعد التقييم تعيين فلاديمير بيتكوفيتش مُدرّبا جديدا لـ “الخضر”.

واختتم وليد سعدي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، الجمعة، يقول إن فلاديمير بيتكوفيتش التقني الأفضل لِتأطير العارضة الفنية للمنتخب الوطني. مُشيرا إلى طول تجربته ونوعيتها الحسنة مع فريق سويسرا.

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