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رياضة

سعيود: اسم النادي له تأثير في الانضمام إلى المنتخب الجزائري

عمر سلامي
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سعيود: اسم النادي له تأثير في الانضمام إلى المنتخب الجزائري
ح.م
أمير سعيود

قال نجم نادي الطائي، الجزائري أمير سعيود أن اسم النادي الذي ينشط فيه اللاعب، له تأثير في الانضمام إلى المنتخب الجزائري.
وأضاف سعيود في تصريحات لبرنامج “راوند أب” عبر قناة SSC NEWS، عندما سئل عن مدى تأثير حجم النادي الذي ينشط فيه اللاعب، للانضمام إلى منتخب بلاده : “ليس لدي أي معلومة عن المنتخبات العربية، لكن عندنا بالجزائر نعم يفرق اسم النادي واسم الدوري”.
من جهة أخرى أبدى اللاعب السابق لشباب بلوزداد، سعادته وارتياحه الكبير مع ناديه الطائي.

وحول طموحه مع الطائي، قال سعيود: “كإدارة وجهاز وكلاعبين طموحنا هو تحقيق مركز مشرف بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي”.

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