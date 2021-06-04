 سفارة تركيا بالجزائر توضح: إصدار التأشيرات لم يتوقف أبدا

فنّدت سفارة تركيا بالجزائر الشائعات المتداولة القائلة بأنها لا تصدر تأشيرات دخول لتركيا.

وقالت السفارة في بيان لها، الجمعة، أن “ما تم تداوله كاذب تمامًا وأنها لم تتوقف أبدًا عن إصدار التأشيرات وستواصل القيام بذلك”.

وعن السفر إلى تركيا ذكّرت السفارة بأنه يجب على المسافرين استيفاء الشروط التالية وهي امتلاك تأشيرة صالحة وتقرير فحص سلبي لأقل من 72 ساعة أو دفتر تلقيح قبل 14 يوم.

كما جاء ضمن الشروط حمل دليل شفاء من الكوفيد 19 في آخر 6 أشهر صادر من المؤسسات الاستشفائية العامة.

وقالت السفارة التركية أنه “لن يتم تطبيق تدابير الحجر الصحي على المسافرين الجزائريين”.

سفارة تركيا بالجزائر تنشر شروط السفر إليها

كشفت السفارة التركية بالجزائر، الأربعاء 2 جوان الجاري، عن شروط السفر إلى بلادها بالنسبة لمجموعة من الدول من بينها الجزائر.

وأوضحت السفارة في بيان لها أنه يتوجب على المسافر إلى تركيا الحيازة على نتيجة اختبار PCR سلبية لفيروس كورونا، تكون قد أجريت قبل 72 ساعة من المغادرة.

وأضافت أن الأشخاص الذين تلقو لقاح كورونا قبل 14 يوما من موعد الرحلة، وكذا من بامكانهم اثبات إصابتهم بالفيروس خلال الستة أشهر الأخيرة، لن يكونوا ملزمين بتحليل الكشف عن كورونا.

للإشارة ستكون هناك رحلة واحدة أسبوعيا للخطوط الجوية الجزائرية من وإلى تركيا بعد الإستئناف الجزئي للرحلات الجوية.