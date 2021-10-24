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جواهر

سفيرة بريطانيا لدى الجزائر تبدأ في دراسة اللغة العربية

نادية شريف
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سفيرة بريطانيا لدى الجزائر تبدأ في دراسة اللغة العربية

أعلنت شارون ووردل، سفيرة بريطانيا لدى الجزائر، عن بدئها في أخذ دروس اللغة العربية الفصحى منذ حوالي أسبوع.

وطلبت ووردل من متابعيها على تويتر  أن يتمنوا لها التوفيق، لافتة إلى أنه يلزمهم الصبر معها لأنه لا يمكنها منافسة أصدقائها الجزائريين الذين يتنقلون بسهولة بين عدة لغات.  

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت عن تعيين الدبلوماسية المحترفة شارون ووردل سفيرة لصاحبة الجلالة البريطانية لدى الجزائر، في نوفمبر 2020، خلفا للسفير باري لوين.

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