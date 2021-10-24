سفيرة بريطانيا لدى الجزائر تبدأ في دراسة اللغة العربية
أعلنت شارون ووردل، سفيرة بريطانيا لدى الجزائر، عن بدئها في أخذ دروس اللغة العربية الفصحى منذ حوالي أسبوع.
وطلبت ووردل من متابعيها على تويتر أن يتمنوا لها التوفيق، لافتة إلى أنه يلزمهم الصبر معها لأنه لا يمكنها منافسة أصدقائها الجزائريين الذين يتنقلون بسهولة بين عدة لغات.
1st Arabic class today in quite a few years (فُصْحى ) Wish me luck but be patient with me – I cannot compete with my 🇩🇿 friends who move so effortlessly between several languages 😉 pic.twitter.com/89mVZNdEkf
— Sharon Wardle (@SWardleFCDO) October 17, 2021
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت عن تعيين الدبلوماسية المحترفة شارون ووردل سفيرة لصاحبة الجلالة البريطانية لدى الجزائر، في نوفمبر 2020، خلفا للسفير باري لوين.
تعيين السيدة شارون ووردل @SWardleFCDO سفيرة لصاحبة الجلالة البريطانية لدى #الجزائر🇩🇿 خلفا للسيد باري لوين @BarryLowen الذي سوف يتولى منصبا دبلوماسيا آخر. سوف تتولى السيدة ووردل مهام منصبها خلال شهر يناير 2021.@ukinalgeria https://t.co/8pWqHMcEPE pic.twitter.com/jWDB8hQEAA
— 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) November 5, 2020