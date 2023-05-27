سفير الجزائر بتنزانيا يحفز اتحاد العاصمة قبل النهائي

زار سفير الجزائر بتنزانيا، أحمد جلال، فريق اتحاد العاصمة، خلال الحصة التدريبية التي أجراها أشبال المدرب بن شيخة، مساء الجمعة، على ملعب جيم كانا.

وتحدث سفير الجزائر بتنزانيا مع اللاعبين وشجعهم على تقديم مباراة كبيرة، وتحقيق نتيجة إيجابية في ذهاب نهائي كأس الكاف، أمام يونغ أفريكانز.

كما اطمأن السفير الجزائري على ظروف إقامة وفد الاتحاد خلال حديثه مع رئيس الفريق سيد أحمد أعراب والمدرب بن شيخة.

وخاض اتحاد العاصمة أمسية الجمعة أول حصة تدريبية له بتنزانيا، على أن يختتم السبت استعداداته للمواجهة، بخوض الحصة التدريبية الثانية والأخيرة.

ويواجه إتحاد العاصمة، مضيفه يونغ أفريكانز، الأحد بداية من الساعة الثانية زوالا، بتوقيت الجزائر، في إطار ذهاب نهائي كأس “الكاف”.

ويدير المباراة الحكم جون جاك ندالا من جمهورية الكونغو، ويساعده في مهمته مواطنه أوليفيي كابان سفاري، وزاكيلي سيويلا من جنوب إفريقيا.

وبخصوص غرفة “الفار”، فسيشرف عليها الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو ويساعده الحكم أكونا ماكاليما من جنوب إفريقيا والحكم محمد عبد الله إبراهيم من السودان.