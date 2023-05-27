-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جوي: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات
رياضة

سفير الجزائر بتنزانيا يحفز اتحاد العاصمة قبل النهائي

عمر سلامي
  • 12
  • 0
سفير الجزائر بتنزانيا يحفز اتحاد العاصمة قبل النهائي
ح.م
سفير الجزائر بتنزانيا يزور فريق اتحاد العاصمة خلال التدريبات

زار سفير الجزائر بتنزانيا، أحمد جلال، فريق اتحاد العاصمة، خلال الحصة التدريبية التي أجراها أشبال المدرب بن شيخة، مساء الجمعة، على ملعب جيم كانا.

وتحدث سفير الجزائر بتنزانيا مع اللاعبين وشجعهم على تقديم مباراة كبيرة، وتحقيق نتيجة إيجابية في ذهاب نهائي كأس الكاف، أمام يونغ أفريكانز.

كما اطمأن السفير الجزائري على ظروف إقامة وفد الاتحاد خلال حديثه مع رئيس الفريق سيد أحمد أعراب والمدرب بن شيخة.

وخاض اتحاد العاصمة أمسية الجمعة أول حصة تدريبية له بتنزانيا، على أن يختتم السبت استعداداته للمواجهة، بخوض الحصة التدريبية الثانية والأخيرة.

ويواجه إتحاد العاصمة، مضيفه يونغ أفريكانز، الأحد بداية من الساعة الثانية زوالا، بتوقيت الجزائر، في إطار ذهاب نهائي كأس “الكاف”.

ويدير المباراة الحكم جون جاك ندالا من جمهورية الكونغو، ويساعده في مهمته مواطنه أوليفيي كابان سفاري، وزاكيلي سيويلا من جنوب إفريقيا.

وبخصوص غرفة  “الفار”، فسيشرف عليها الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو ويساعده الحكم أكونا ماكاليما من جنوب إفريقيا والحكم محمد عبد الله إبراهيم من السودان.

مقالات ذات صلة
حديث عن اقتراب موعد التحاق هذا اللاعب المُغترب بـ “الخضر”

حديث عن اقتراب موعد التحاق هذا اللاعب المُغترب بـ “الخضر”

بِالفيديو: لاعب إسباني يعضّ ماندي!

بِالفيديو: لاعب إسباني يعضّ ماندي!

مصير إسلام سليماني معلق مع نادي أندرلخت البلجيكي إلى إشعار آخر

مصير إسلام سليماني معلق مع نادي أندرلخت البلجيكي إلى إشعار آخر

انطلاق عملية بيع تذاكر نصف نهائي كأس الجزائر

انطلاق عملية بيع تذاكر نصف نهائي كأس الجزائر

أنشيلوتي يعلن عن أولى صفقات ريال مدريد

أنشيلوتي يعلن عن أولى صفقات ريال مدريد

تانزانيا من أغنى عشر دول في قارة إفريقيا

تانزانيا من أغنى عشر دول في قارة إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد