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بعد إنهاء مهامه من قبل السلطات الجديدة

سفير سوريا في موسكو بشار الجعفري يطلب اللجوء لدى روسيا

الشروق أونلاين
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سفير سوريا في موسكو بشار الجعفري يطلب اللجوء لدى روسيا
أرشيف
بشار الجعفري

أكدت وكالة “تاس” الروسية للأنباء يوم الأحد، أن السفير السوري لدى موسكو بشار الجعفري، طلب اللجوء الإنساني لدى روسيا، بعد إنهاء مهامه من قبل الحكومة الجديدة للبلاد.

وقالت الوكالة إن السفير السوري لدى روسيا، الذي سبق أن شغل منصب نائب وزير الخارجية وممثل سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لا يخطط للعودة إلى دمشق في الوقت الحالي.

ومطلع ديسمبر 2024، منحت موسكو الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد عائلته، حقّ اللجوء في روسيا لأسباب وصفتها بـ”الإنسانية”، وفق ما نقلته وكالة “سبوتنيك” عن الكرملين.

وحدث ذلك عقب تمكّن فصائل المعارضة السورية المسلحة، من دخول العاصمة دمشق، في الساعات الأولى من فجر يوم 8 ديسمبر، وإعلانها سقوط نظام عائلة الأسد، بعد 53 سنة من الحكم.

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