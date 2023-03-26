سفينة تابعة للبحرية الهندية ترسو بميناء الجزائر

رست يوم الأحد بميناء الجزائر، السفينة الطوّاف “INS Sumedha” التابعة للقوات البحرية الهندية، في توقّف يدوم 4 أيام.

ويأتي توقّف السفينة الهندية، في إطار التعاون العسكري بين الجزائر والهند، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع.

وقام قائد السفينة الهندية بالمناسبة، بزيارة مجاملة للعميد قائد الواجهة البحرية الوسطى، مرفوقا بممثل السفارة الهندية.

وسيتم في خلال هذا التوقّف تنفيذ تمرين في البحر، بين قاطرة أعالي البحار الجزائرية “المنجد”، والسفينة الطواف “INS Sumedha” التابع للبحرية الهندية.

ويهدف هذا التمرين إلى “تعزيز وتطوير التعاون العملياتي المشترك، بين القوات البحرية الجزائرية والبحرية الهندية”، يضيف ذات البيان.