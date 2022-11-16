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رياضة

سقطة جديدة لـ “إيتو” قبل انطلاق مونديال قطر

عمر سلامي
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سقطة جديدة لـ “إيتو” قبل انطلاق مونديال قطر
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صامويل إيتو

يتعرض رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو لانتقادات شديدة من قبل الصحافة المحلية، قبل أيام فقط على انطلاق مونديال قطر.

وأكد موقع “فوت أفريكا” أن آخر خرجات صامويل إيتو المثيرة للجدل، خرقه لقوانين الإتحاد الكامروني لكرة القدم، بتنقله مؤخرا مع وفد “الأسود غير المروضة”، إلى الإمارات العربية، بجواز سفر إسباني.

وأضاف ذات الموقع، أن تنقل إيتو إلى الإمارات بجواز سفر إسباني، أثار استياء الكامرونيين، وزاد من حدة انتقادات الإعلاميين لصامويل إيتو، خاصة بعد الجدل الذي أثير حول عدم استدعاء اللاعب مايكل نغادو للمشاركة مع المنتخب في مونديال قطر.

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