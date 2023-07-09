سقوط طائرة ونجاة طاقمها بأعجوبة بحاسي مسعود

سقطت صباح، الأحد، بمنطقة حاسي البكرة 30 كلم عن عاصمة النفط حاسي مسعود بولاية ورقلة طائرة صغيرة الحجم ،بينما نجا طاقم الطائرة من الموت المحقق بعد محاولات جنوحها وتفادي التطامها بالتراب خوفا من انفجارها واشتعال النيران فيها .

وحسب معلومات مؤكدة فإن الطائرة التي هوت على الرمال في منطقة صحراوية معزول بعيدا عن السكان، لم تخلف أي خسائر في الأرواح باستثناء صدمات خفيفة وحالة من الفزع لدى قائد الطائرة و مساعده، إذ نجيا بأعجوبة ،علما أن الطائرة التي تضررت من جراء السقوط مخصصة للتدريب الطيراني، و تابعة لشركة “ستار افياصون المملوكة لشركة لرادمادا البترولية الخاصة، الواقع مقرها بمنطقة إرارة بحاسي مسعود، والتي تملك أيضا طائرات أخرى مخصصة للإسعاف الطبي نحو الخارج .

وذكرت مصادر مؤكدة لـ “الشروق” أن الطائرة كانت في رحلة تدريب بين المدرب قائد الطائرة ومرافقه، وسرعان ما فقدا السيطرة عليها لدواعي تظل مجهولة.

وهرعت فرقة من مصالح الدرك الوطني و الجيش مجهزة بطاقم من الإسعاف الطبي إلى عين المكان لتطويق مسرح الحادثة ومنع أي تسريبات حول سقوط الطائرة التي كانت في رحلة تدريب، في انتظار انتهاء التحقيقات الأمنية حول هذا الحادث وملابساته.