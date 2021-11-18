سلطة الانتخابات: المترشحون لا يحترمون البروتوكول الصحي
أكدت السلطة الوطنية للانتخابات، الخميس، أنها لاحظت وجود تراخ كبير في احترام البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا، خلال نشاطات الحملة الانتخابية للمحليات، معلنة عن 15 إجراء يجب احترامه.
أكدت السلطة الوطنية للانتخابات، الخميس، أنها لاحظت وجود تراخ كبير في احترام البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا، خلال نشاطات الحملة الانتخابية للمحليات، معلنة عن 15 إجراء يجب احترامه.
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