-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حبس رئيس محكمة فلاوسن بوهران بعد القبض عليه متلبسا بالرشوة
الجزائر

سلطة الانتخابات: المترشحون لا يحترمون البروتوكول الصحي

الشروق أونلاين
  • 12
  • 0
سلطة الانتخابات: المترشحون لا يحترمون البروتوكول الصحي

أكدت السلطة الوطنية للانتخابات، الخميس، أنها لاحظت وجود تراخ كبير في احترام البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا، خلال نشاطات الحملة الانتخابية للمحليات، معلنة عن 15 إجراء يجب احترامه.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2021

وزير التربية: إلغاء امتحان “السانكيام” ابتداءً من السنة الدراسية 2022/2021

وزير التربية: إلغاء امتحان “السانكيام” ابتداءً من السنة الدراسية 2022/2021

لا أسئلة مكررة ولا مقالات فايسبوكيّة في البكالوريا

لا أسئلة مكررة ولا مقالات فايسبوكيّة في البكالوريا

إجراءات عاجلة لمواجهة انهيارات صخرية وأرضية وفيضانات

إجراءات عاجلة لمواجهة انهيارات صخرية وأرضية وفيضانات

أعضاء المحكمة الدستورية الجدد يؤدون اليمين

أعضاء المحكمة الدستورية الجدد يؤدون اليمين

بروز الولاءات الشخصية والقبليّات… “حرب باردة” بين المترشحين

بروز الولاءات الشخصية والقبليّات… “حرب باردة” بين المترشحين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد