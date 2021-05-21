سلطة الانتخابات تمنع استعمال مكبرات الصوت خلال الحملة الانتخابية بهذه الأماكن

منعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المترشحين من استعمال مكبرات الصوت خلال الحملة الانتخابية قرب المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

كما منعت السلطة في تعليمة لها موجهة لمنسقيها الولائيين على المترشحين استعمال دور العبادة، المؤسسات التعليمية والتكوينية والإدارات العمومية في الدعاية الانتخابية.

ووضعت الهيئة جملة من الشروط لمتابعة سير الحملة الانتخابية وتنظيمها عبر مختلف الولايات ومنها:

1- توزيع قاعات الاجتماعات والهياكل المعتمدة على المترشحين بالقرعة لاحتضان التجمعات من قبل المنسق الولائي.

2- يقدم منظم الاجتماع هويته الشخصية، عنوانه، أرقام بطاقة هويته، الهدف من الاجتماع، عدد الأشخاص المنتظر حضورهم، مكان وتاريخ الاجتماع ومدته.

3- تعقد التجمعات في المنشآت المعتمدة العمومية وتكون محل حراسة أمنية مناسبة.

4- تختتم الاجتماعات العمومية على الساعة 19 مساء ويمكن تقديم الوقت وتأخيره من قبل منسق المندوبية الولائي.

5- يتعين على المترشحين ضمن الأحزاب أو القوائم الحرة تقديم طلب الترخيص للاجتماع للوالي يوما من قبل.

6- يجب على منظمي التجمعات الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا.