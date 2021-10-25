سلطة الضبط تعذر متعاملي الهاتف النقال

وجهت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية إعذارات لمتعاملي الهاتف النقال بالجزائر من أجل الامتثال لمتطلبات التغطية وجودة الخدمة لشبكات “جي.أس.أم” والجيل الثالث عبر محاور الطرق والطرق السريعة، حسب ما أفاد به الاثنين بيان لذات الهيئة.

وأوضحت سلطة الضبط أنها عاينت، في إطار عملية مراقبة وتقييم التغطية وجودة الخدمة لشبكات الهاتف النقال (جي.أس.أم) والجيل الثالث لمتعاملي الهاتف النقال على مستوى محاور الطرق والطرق السريعة، “عدم استيفاء المتعاملين الثلاثة لبعض الالتزامات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة بهم”.

وتبعا لذلك، قامت بإعذار متعاملي الهاتف النقال، اتصالات الجزائر للهاتف النقال (موبيليس)، أوبتيموم تيليكوم الجزائر (جازي) والوطنية لاتصالات الجزائر (أوريدو) قصد “الامتثال لمتطلبات التغطية وجودة الخدمة لشبكات (جي.أس.أم) والجيل الثالث على مستوى محاور الطرق والطرق السريعة”.

وفي سياق ذي صلة، تعلم سلطة الضبط بأنها “في المرحلة النهائية من عملية المراقبة وتقييم التغطية وجودة الخدمة لشبكات (جي.أس.أم) والجيل الثالث والجيل الرابع على مستوى كامل التراب الوطني”، وهي العملية التي “سوف يتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها”.

ك. ل