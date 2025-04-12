سليماني عن الاعتزال: “وماذا تستفيدون عندما أتوقّف”؟!

قال اللاعب الدولي الجزائري المخضرم إسلام سليماني، إنه ما زال مؤهّلا لِتمثيل ألوان “محاربي الصّحراء”، وإن اعتزاله ممارسة الرياضة الأكثر شعبية في العالم ليس غدا.

ولم يلعب المهاجم سليماني (37 سنة في جوان المقبل) أيّ لقاء دولي مع المنتخب الوطني الجزائري، منذ سنة وثلاثة أشهر. وبِالضبط منذ مشاركته بديلا أمام موريتانيا، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار، مساء الـ 23 من جانفي 2024.

وفي سؤال تضمّنته أحدث مقابلة صحفية أجراها مع جريدة “درنيير أور” البلجيكية، فحواه عمّا إذا كان يستعدّ للاعتزال الدولي، ردّ القناص سليماني: “ولماذا أتوقف؟ لا بدّ من وجود أهداف في الحياة. سأؤمن بِالعودة، ولكن أكفّ عن ذلك حتى يحين موعد أشعر خلاله بأني غير قادر على اللّعب”.

وشارك سليماني هذا الموسم في 24 مباراة رسمية مع شباب بلوزداد وفسترلو البلجيكي، يوجد بينها 11 مواجهة خاضها أساسيا. وسجّل 4 أهداف.

تبقى الكرة الآن في مرمى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي لم يسبق له أن أشرف على مباراة لـ “الخضر” شارك فيها سليماني.

ويتصدّر إسلام سليماني لائحة الهدّافين التاريخيين للمنتخب الوطني بِرصيد 45 هدفا، مبتعدا عن الوصيف عبد الحفيظ تاسفاوت بِفارق 9 أهداف. كما شارك في 102 مباراة دولية منذ ماي 2012، متموقعا ثانيا خلف المدافع عيسى ماندي الذي خاض 105 مواجهة.