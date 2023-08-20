سليماني رسميًا في الدوري البرازيلي

رسّم الدولي الجزائري إسلام سليماني انضمامه لنادي كوريتيبا الناشط في الدوري البرازيلي الممتاز لكرة القدم.

وكان الدولي الجزائري قد فتح المفاوضات مع فريق كوريتيبا قبل أسابيع، لكنه اتفق مع هذا النادي على التوقيع له في حال عدم توصله لاتفاق مع نادٍ أوروبي، إذ كانت رغبة اللاعب هي الاستمرار في دوريات “القارة العجوز”، من أجل البقاء ضمن حسابات مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي.

ونشر النادي البرازيلي عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” تويتر سابقًا، مقطع فيديو بعنوان ” عقد موقّع مسبقًا” يتضمن أبرز اللقطات التي صاحبت مشوار سليماني مع الأندية التي لعب في صفوفها وكذا أهدافه مع المنتخب الوطني خلال مونديال 2014 الذّي احتضنته البرازيل.