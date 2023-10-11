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رياضة

سليماني يلتحق بتربص “الخضر”

عمر سلامي
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سليماني يلتحق بتربص “الخضر”
ح.م
إسلام سليماني

التحق المهاجم إسلام سليماني بتربص “الخضر”، وشارك في الحصة التدريبية التي جرت أمسية الثلاثاء، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وخاض المنتخب الوطني الحصة التدريبية بتعداد مكتمل، باستثناء المدافع آيت نوري الغائب بسبب الإصابة.

وبرمج الناخب الوطني، حصة فيديو، بعد وصول “الخضر” ظهيرة الثلاثاء إلى قسنطينة، قبل التوجه في الأمسية إلى ملعب حملاوي لإجراء الحصة التدريبية.

وخصص بلماضي الشطر الثاني من التدريبات للجانب التكتيكي.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض الودية الأولى، التي يواجه فيها منتخب الرأس الأخضر، سهرة هذا الخميس بداية من الساعة الثامنة ليلا، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

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