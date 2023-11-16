سليماني يُعادل رقم دروغبا وإيتو وداغانو

عادل اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء الخميس، الرّقم القياسي الإفريقي في عدد الأهداف الخاصّة بِتصفيات كأس العالم.

وبِهزّه شباك منتخب الصّومال، رفع المهاجم سليماني غلّته إلى 18 هدفا بِزيّ “مُحاربي الصّحراء” في تصفيات المونديال.

وكان الرّقم القياسي بِحصيلة 18 هدفا في تصفيات كأس العالم، قد حقّقه سابقا كلّ من الثّلاثي: الإيفواري ديدييه دروغبا، والكاميروني صامويل إيتو، والبوركينابي موموني داغانو.

وتشكّلت اللائحة على النّحو التالي:

إسلام سليماني: خمسة أهداف في تصفيات كأس العالم 2014، وأربعة في نسخة 2018، وثمانية في طبعة 2022، وهدف في استحقاق 2026.

الإيفواري ديدييه دروغبا: تسعة أهداف في تصفيات 2006، وستّة في نسخة 2010، وثلاثة في طبعة 2014.

الكاميروني صامويل إيتو: ثلاثة أهداف في تصفيات 2002، وأربعة في نسخة 2006، وتسعة في طبعة 2010، وهدفان في استحقاق 2014.

البوركينابي موموني داغانو: هدف في تصفيات 2002، وإثنا عشر في طبعة 2006، وخمسة في نسخة 2010.

ويُمكن لِإسلام سليماني تعميق الفارق في الصّدارة لاحقا، خاصة وأن المنتخب الوطني الجزائري ما زالت تنتظره تسع مقابلات في تصفيات كأس العالم 2026.

وعلى مستوى المنتخب الوطني الجزائري، عمّق سليماني الفارق في الصّدارة، حيث بات يحوز رصيد 44 هدفا بِألوان “الخضر”، مُتقدّما بِفارق 8 أهداف عن الوصيف عبد الحفيظ تاسفاوت.

بونجاح يفكّ شراكته مع مناد

أمضى المهاجم بغداد بونجاح هدفا ضدّ الصّومال، فرفع حصيلته إلى 26 توقيعا بِزيّ “مُحاربي الّصحراء”.

وقبل هذه المباراة، كان بونجاج يشترك مع جمال مناد في رصيد 25 هدفا دوليا.

وانفرد بغداد بونجاح بِالرّتبة السّادسة، خلف المُتصدّر سليماني (44 هدفا)، والوصيف تاسفاوت (36)، ومحرز صاحب المركز الثالث (30)، والرّابع الأخضر بلومي ورابح ماجر (28).