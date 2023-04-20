-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
لجنة الأهلة بالجزائر: الجمعة أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية الهلال
رياضة

سليماني يُودّع دوري المؤتمر الأوروبي

علي بهلولي
  • 320
  • 0
سليماني يُودّع دوري المؤتمر الأوروبي
ح.م

ودّع اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني وفريقه أندرلخت البلجيكي مساء الخميس، منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وخسر فريق أندرلخت البلجيكي أمام المُضيّف نادي ألكمار الهولندي بِواقع ركلات الترجيح (1-4)، بعد انتهاء لقاء العودة في وقتَيه الأصلي والمُمدّد، لِمصلحة الفريق الأخير بِثنائية نظيفة.

وكانت مواجهة الذّهاب بِبلجيكا قد انتهت لِمصلحة فريق أندرلخت بِهدفَين دون ردّ.

وشارك المهاجم سليماني أساسيا في مواجهة العودة، واستُبدل عند انطلاق الشوط الثاني من الوقت الإضافي الثاني، تاركا فريقه أندرلخت مُتخلّفا في النتيجة بِثنائية نظيفة.

مقالات ذات صلة
بن ناصر أمامه تحدّي “جوارية الغضب”

بن ناصر أمامه تحدّي “جوارية الغضب”

نصري يدافع عن اللاعبين الصائمين في فرنسا

نصري يدافع عن اللاعبين الصائمين في فرنسا

الكشف عن قائمة أشبال “الخضر” في البطولة الإفريقية

الكشف عن قائمة أشبال “الخضر” في البطولة الإفريقية

“السّنافر” يُقلّصون الفارق ويقتربون من رائد البطولة

“السّنافر” يُقلّصون الفارق ويقتربون من رائد البطولة

قائمة لاعبي مالي في “كان” الأشبال بِالجزائر

قائمة لاعبي مالي في “كان” الأشبال بِالجزائر

مدرب صن داونز يعلّق على مواجهة شباب بلوزداد

مدرب صن داونز يعلّق على مواجهة شباب بلوزداد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد