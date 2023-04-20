سليماني يُودّع دوري المؤتمر الأوروبي

ودّع اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني وفريقه أندرلخت البلجيكي مساء الخميس، منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وخسر فريق أندرلخت البلجيكي أمام المُضيّف نادي ألكمار الهولندي بِواقع ركلات الترجيح (1-4)، بعد انتهاء لقاء العودة في وقتَيه الأصلي والمُمدّد، لِمصلحة الفريق الأخير بِثنائية نظيفة.

وكانت مواجهة الذّهاب بِبلجيكا قد انتهت لِمصلحة فريق أندرلخت بِهدفَين دون ردّ.

وشارك المهاجم سليماني أساسيا في مواجهة العودة، واستُبدل عند انطلاق الشوط الثاني من الوقت الإضافي الثاني، تاركا فريقه أندرلخت مُتخلّفا في النتيجة بِثنائية نظيفة.